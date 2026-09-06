MLS : Antoine Griezmann offre la victoire à Orlando, Lionel Messi encore décisif avec l’Inter Miami

Antoine Griezmann continue de s’imposer comme l’un des hommes forts d’Orlando City et la MLS. Face au San Diego, l’international français a inscrit l’unique but de la rencontre après avoir été parfaitement trouvé dans la surface, permettant à son équipe de décrocher une nouvelle victoire. Depuis ses débuts avec Orlando, le Français affiche désormais 5 buts et 3 passes décisives en 8 matches, tandis que les Lions présentent un bilan de quatre victoires, deux nuls et deux défaites sur cette période. Une dynamique qui permet au club de remonter dans la course aux play-offs après un début de saison compliqué.

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Dans le même temps, l’Inter Miami de Lionel Messi a été accroché par Atlanta United au terme d’un match nul prolifique (2-2). Luis Suárez et Casemiro ont trouvé le chemin des filets pour la franchise floridienne, avec notamment une nouvelle passe décisive de Messi sur la réalisation du milieu brésilien. En face, Atlanta a répondu grâce à des buts d’Almirón et d’Embolo pour repartir avec le point du nul. Une petite frustration pour Miami, qui laisse donc échapper deux points malgré l’implication habituelle de son capitaine argentin.