PSG : la nouvelle sortie de Luis Enrique sur Safonov et Chevalier

Lors du Classique entre le PSG et l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes, Matvey Safonov a été titularisé dans les cages parisiennes, confirmant sa place de numéro un pour cette rencontre majeure de la 21e journée de Ligue 1. Le gardien russe a été confronté à une belle pression face aux attaques marseillaises, mais a assuré son rôle dans une victoire nette et convaincante du PSG (5-0). Cette titularisation intervient dans un contexte de concurrence depuis plusieurs semaines avec Lucas Chevalier, alternative régulière dans les matchs de coupe et en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Interrogé après le match sur ce choix, Luis Enrique a insisté sur l’équilibre et la profondeur de son groupe : « J’ai la chance d’avoir trois gardiens de très haut niveau. Plus que de parler individuellement, les trois sont prêts à aider l’équipe. » Le technicien espagnol souligne ainsi que Safonov, tout en étant numéro un ce soir, s’inscrit dans une rotation réfléchie avec Chevalier.