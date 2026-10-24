ASSE : la banderole piquante des ultras stéphanois sur les manifestations

Les Green Angels ont fait passer un message politique dans les tribunes. Les supporters de l’AS Saint-Étienne ont déployé une banderole pour dénoncer les atteintes à la liberté de se déplacer. « De la fête du citron aux manifestations : la liberté de se déplacer a toujours une bonne raison d’être bafouée », pouvait-on lire. Une prise de position qui fait écho aux restrictions de circulation et aux interdictions de rassemblements décidées par les autorités.

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✊ La banderole des Green Angels contre les atteintes à la liberté de se déplacer : « De la fête du citron aux manifestations : la liberté de se déplacer a toujours une bonne raison d’être bafouée » #ASSEFCN #GA92 #GreenAngels 📸©️Evect https://t.co/beYfWvssau — Envertetcontretous (@Site_Evect) October 24, 2026

Cette banderole intervient dans un contexte tendu, après les événements du 17 octobre et à l’occasion d’une nouvelle journée de mobilisation organisée le 24 octobre. Les mesures de sécurité prises dans plusieurs villes françaises ont relancé le débat sur l’équilibre entre maintien de l’ordre et libertés publiques. Avec ce message, les Green Angels ont choisi de dénoncer ce qu’ils considèrent comme des atteintes répétées à une liberté fondamentale.