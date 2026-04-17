RC Lens : la réaction euphorique du héros Ismaëlo Ganiou

Ce vendredi, le RC Lens s’est offert une remontada en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Face à Toulouse, les Sang et Or avaient encaissé deux buts en 12 minutes. Finalement, après s’être rebiffés, les Sang et Or ont renversé des Toulousains réduits à dix. Finalement, au bout du suspense, les hommes de Pierre Sage ont réussi à l’emporter sur une tête rageuse d’Ismaëlo Ganiou (3-2, 90+2e). Après la rencontre, le défenseur de 21 ans a fait part de sa grosse joie au micro de Ligue 1 + :

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«C’est indescriptible. J’arrive pas à réaliser que je viens de donner la victoire à mon équipe. Etant un produit de la Gaillette, ça fait plaisir de marquer ici, dans ce stade que je vois depuis petit. C’est beaucoup d"émotions et de fierté. On va fêter ça en famille pour se préparer avant le match de ce mardi. Il faudra être prêts.»