L'avertissement du nouveau patron de Chelsea pour le mercato

Depuis le départ officiel de Roman Abramovich à la tête de Chelsea, qui appartient désormais à Todd Boehly, les supporters des Blues rêvent en grand pour le mercato estival. Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Matthijs de Ligt, Rayan Aït-Nouri... plusieurs beaux noms sont évoqués du côté de Stamford Bridge. Mais l'homme d'affaires américain a tenu un discours plutôt prudent à ce sujet, craignant visiblement l'UEFA.

« Le fair-play financier commence à avoir du mordant et cela limitera la capacité d'acquérir des joueurs à n'importe quel prix. L'UEFA le prend au sérieux et continuera à le prendre au sérieux. Plus de mordant signifie sanctions financières et disqualification des compétitions sportives », a ainsi lâché le nouvel homme fort de Chelsea lors de la conférence SuperReturn International à Berlin, dans des propos relayés par Bloomberg. Le message est passé.