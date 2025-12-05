Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel National 2

Les Girondins de Bordeaux vont être diffusés sur Ligue 1+

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp
Bordeaux Dinan Léhon

Depuis deux saisons, les Girondins de Bordeaux végètent en National 2. Un terrible déclassement pour le club au scapulaire qui était l’un des mastodontes de l’élite du football français pendant des décennies. En attendant, pour mettre du baume au cœur des supporters des Girondins, la LFP a trouvé une solution assez incroyable pour un club de N2.

La suite après cette publicité
L1+
Les @girondins débarquent sur Ligue 1+ 🤩

Retrouvez tous les matchs à domicile du club au Scapulaire avec une captation améliorée ! 🎥

RDV demain à 18h pour suivre la rencontre de National 2 face à Dinan Léhon 👉
Voir sur X

En effet, tous les matches à domicile de l’actuel leader de sa poule en quatrième division vont être diffusés sur Ligue 1+ à partir du match de ce samedi face à Dinan-Léhon (18h). Une grande nouvelle pour les supporters aquitains, mais également pour le diffuseur qui devrait bénéficier de nouveaux abonnements dans les prochains jours grâce à cette bonne idée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier