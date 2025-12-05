Les Girondins de Bordeaux vont être diffusés sur Ligue 1+
Depuis deux saisons, les Girondins de Bordeaux végètent en National 2. Un terrible déclassement pour le club au scapulaire qui était l’un des mastodontes de l’élite du football français pendant des décennies. En attendant, pour mettre du baume au cœur des supporters des Girondins, la LFP a trouvé une solution assez incroyable pour un club de N2.
Retrouvez tous les matchs à domicile du club au Scapulaire avec une captation améliorée ! 🎥
RDV demain à 18h pour suivre la rencontre de National 2 face à Dinan Léhon 👉
En effet, tous les matches à domicile de l’actuel leader de sa poule en quatrième division vont être diffusés sur Ligue 1+ à partir du match de ce samedi face à Dinan-Léhon (18h). Une grande nouvelle pour les supporters aquitains, mais également pour le diffuseur qui devrait bénéficier de nouveaux abonnements dans les prochains jours grâce à cette bonne idée.
