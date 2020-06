OM : Maxime Lopez dévoile ses envies pour son futur et revient sur ses départs manqués à Liverpool et au Barça

Dans le dur sur le plan financier en raison d’un déficit d’un peu plus de 90 M€ sur le dernier exercice comptable, l’Olympique de Marseille va certainement devoir se séparer de quelques éléments cet été, sans trop brusquer André Villas-Boas. Lié au club phocéen jusqu’en juin 2021, Maxime Lopez (22 ans) fait partie des joueurs concernés par ce dégraissage imposé de par sa situation contractuelle. Formé au club, le milieu de terrain ne faisait pas partie des titulaires incontournables d’AVB cette saison (13 titularisations en 23 apparitions en Ligue 1).

Sur le papier, le numéro 27 est donc un des candidats au départ. Séville et Aston Villa ont d’ailleurs manifesté leur intérêt à son égard. Les Villans auraient d’ailleurs proposé 11 M€ pour s’attacher ses services. Cependant, le principal intéressé n’est pas vraiment partant pour plier bagage. RMC Sport a relayé des propos tenus par Lopz lors d’un échange tenu sur la plateforme Twitch avec le steamer Warkik. « Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille. »

Lopez était vraiment en contact avec le Barça

Le message est passé. mais sera-t-il entendu par ses dirigeants ? Pas sûr. Enfin, cet échange a également été l’occasion pour le joueur de revenir sur deux faits marquants du début de sa jeune carrière : ses départs avortés à Liverpool et au FC Barcelone. Ainsi, Lopez révèle que les Reds ont « tout fait pour que je signe. J’ai beaucoup hésité mais aujourd'hui, je ne regrette plus. » Quant à son aventure manquée en Catalogne, Lopez assure que ce n'étaient pas des rumeurs infondées.

« Les gens se moquent de moi par rapport à ça mais ça a vraiment été le cas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent mais le recruteur général du Barça, Robert Fernandez, qui a recruté Ousmane Dembélé, était vraiment en contact avec mon agent. Il lui avait dit: 'on va attendre un an et s'il est encore performant, il viendra chez nous.' Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et ont le droit de rigoler mais c'est la vérité. » C'est dit !