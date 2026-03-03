Menu Rechercher
Rennes confirme le gros coup dur pour Jérémy Jacquet

Jérémy Jacquet va bel et bien passer par la case opération. Victime d’une sérieuse luxation de l’épaule gauche début février, le jeune défenseur de 20 ans souffre toujours de douleurs persistantes depuis sa blessure contractée le 7 février dernier face au RC Lens (3-1). Jusqu’à présent, le prodige rennais suivait des soins et un programme de réathlétisation pour tenter d’éviter cette issue. Une initiative peu concluante. Avec cette future intervention chirurgicale, Jacquet pourrait ne plus reporter le maillot des pensionnaires du Rhoazon Park, lui qui rejoindra Liverpool cet été, dans le cadre d’un transfert de 70 millions d’euros.

Stade Rennais F.C.
Blessé sur la pelouse de Lens, Jérémy Jacquet va se faire opérer. Le SRFC lui souhaite un bon rétablissement.

« Sur la pelouse de Lens le 7 février dernier, le défenseur Jérémy Jacquet est sorti prématurément, blessé à l’épaule gauche. À la suite des examens réalisés, une intervention chirurgicale est programmée dans les prochains jours. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un rétablissement rapide », a officialisé l’actuel 6e de Ligue 1.

