Serie A : l’Inter Milan se relance bien à Empoli

Fin du calvaire pour les Nerazzurri. Sur une triste série de cinq matches sans victoire, l’Inter Milan était sorti du podium et voyait l’AS Roma lui prendre la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. En déplacement à Empoli, pour le compte de la 31e journée de Serie A, l’Inter a renoué avec le succès et peut toujours croire à une qualification en C1.

Grâce à un doublé de Romelu Lukaku (2-0, 48e et 76e) et une réalisation de Lautaro Martinez en fin de match (3-0, 88e), l’Inter Milan reste provisoirement cinquième, mais revient à deux points de l’AS Roma, avant la réception de la Lazio Rome pour la prochaine journée. En revanche, Empoli encaisse sa 13e défaite de la saison, mais reste à six points de l’Hellas Verone, premier relégable.

