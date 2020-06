Mesut Özil, une véritable catastrophe industrielle pour Arsenal

C'est un petit jeu dont raffolent nos confrères anglais. Dès qu'une star de l'un des grands clubs de Premier League est en difficulté sportivement, ils s'intéressent à sa fiche de paie. Mesut Özil (31 ans), laissé de côté par Mikel Arteta alors qu'Arsenal affrontait Manchester City mercredi (3-0), n'a pas pu échapper à cette bonne vieille habitude.

Le Daily Mail a ainsi décortiqué le temps de jeu, les buts, les passes décisives ou encore les tacles de l'Allemand cette saison, les rapportant à son salaire chez les Gunners, estimé à 390 000€ par semaine, soit 20,2 M€ par an. Et autant dire que les Londoniens n'en ont pas forcément pour leur argent.

Özil coûte très cher à Arsenal

Depuis le début de la saison, le champion du monde 2014 a perçu 17,4 M€ de la part de son club, pour un bilan d'un but et de deux passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Chaque minute passée par le n° 10 sur la pelouse a donc coûté 9 627€ (hors charges) à ses patrons ! Chaque minute ratée (absence ou sur le banc) a elle représenté un coût de 8 860€ (hors charges). Le Mail va même encore plus loin.

Chaque passe (45,7 en moyenne par match) a représenté une charge de 16 600€ environ (hors impôts toujours) pour les finances d'Arsenal. Chaque tacle (un par rencontre en moyenne) a coûté 872 250€ à Arsenal (hors charge). Quand on se souvient que le meneur de jeu avait refusé de baisser son salaire lors de la pause liée à la pandémie de Covid-19, ces chiffres risquent de mal passer chez les supporters d'Arsenal. Et dire que le natif de Gelsenkirchen n'a pas l'intention de partir avant la fin de son bail, en juin 2021...