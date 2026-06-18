Le Real Madrid se renforce avec Ibrahima Konaté !

Le Real Madrid tient enfin son renfort défensif tant attendu. Désireux de renforcer un secteur en difficulté depuis plusieurs saisons, notamment après les départs de Dani Carvajal et David Alaba, Florentino Pérez souhaitait attirer un défenseur de premier plan pour épauler Dean Huijsen, qui n’a pas totalement convaincu lors de sa première saison. Raúl Asencio a également été moins impressionnant que l’an dernier, tandis que les états physiques d’Antonio Rüdiger et de Ferland Mendy continuent d’inquiéter.

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Depuis plusieurs mois, la Casa Blanca suivait avec attention le dossier Ibrahima Konaté. Arrivé à Liverpool il y a cinq ans en provenance du RB Leipzig contre 40 millions d’euros, le défenseur central français de 27 ans a quitté les Reds librement à l’issue de son contrat. En Angleterre, il aura disputé 183 rencontres et remporté notamment une Premier League, une FA Cup et deux Carabao Cup. Malgré une dernière saison plus compliquée, Konaté s’apprête à relever un nouveau défi après la Coupe du Monde 2026.

Ibrahima Konaté va découvrir la Liga

Comme nous l’avions révélé, un accord verbal avait été trouvé entre Ibrahima Konaté et le Real Madrid. Une information désormais officialisée par le club merengue dans un communiqué : «le Real Madrid CF et Ibrahima Konaté sont parvenus à un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030.»

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Comunicado Oficial: Konaté. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

Après la Coupe du Monde, l’international français découvrira donc la Liga. Le Real Madrid réalise au passage une très belle opération financière en recrutant un joueur de ce calibre sans débourser la moindre indemnité de transfert. Konaté rejoindra ainsi ses compatriotes Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy dans un effectif qui espère retrouver rapidement les sommets du football espagnol et européen. D’autres recrues sont d’ailleurs attendues au cours de ce mercato estival pour accompagner la reconstruction madrilène.