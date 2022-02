Rennes : Bruno Genesio réagit à la sanction de Frédéric Antonetti

La LFP a décidé de frapper fort ! Après la violente altercation entre Frédéric Antonetti, entraîneur de Metz, et Sylvain Armand, directeur technique du LOSC lors de la dernière journée de Ligue 1, l'instance a donc annoncé 10 matches de suspension dont 3 avec sursis pour le coach messin. Une lourde sanction qui fera donc manquer 7 matches au tacticien de 60 ans et une bien mauvaise nouvelle pour les Grenats qui luttent actuellement pour le maintien. Présent en conférence de presse, ce jeudi, Bruno Génésio, entraîneur du Stade Rennais, a d'ailleurs réagit à la suspension infligée à son homologue : «il l’a dit lui-même, il est suffisamment honnête pour avoir reconnu que sur le fond, il a raison, et je pense que sur le fond il a raison, et que sur la forme, il a tort. Après, il y a une sanction mais il me semble qu’en France, il y a beaucoup trop de monde dans les couloirs avant, pendant et après les matches», a tout d'abord déclaré le technicien breton avant d'ajouter.

«Fred, c’est quelqu’un de sanguin, je ne pense pas que c’était méchant, donc ça peut arriver parce qu’on a beaucoup de pression, on est parfois énervés, aussi parce qu’il y a des faits de jeu qui peuvent nous énerver d’un côté ou de l’autre. Et il faut que tout le monde aussi se remette en question, ce n’est pas de taper toujours sur les mêmes personnes qui va permettre de régler les problèmes qu’il y a quasiment tous les week-ends sur pas mal de terrains. La sanction est-elle sévère ? Je ne suis pas spécialiste de la commission de discipline. On a un devoir d’exemplarité, il le sait, il l’a dit, mais on peut parfois être pris par les émotions, par ce qu’on peut considérer comme une injustice et sous l’énervement avoir un comportement déplacé. Mais j’ai beaucoup aimé sa réaction d’après-match, il a assumé et je partage ce qu’il a dit. Sur le fond, il a raison, sur la forme, il aurait dû faire autrement».