PSG : la réponse directe de Luis Enrique sur le statut de Ferran Torres

Après son doublé inscrit face à Rennes (2-2), Ferran Torres peut-il déjà prétendre à plus qu’un statut de remplaçant de luxe au PSG ? L’annonce de la mise au repos d’Ousmane Dembélé évite un débat avant le match contre Lille. Mais pour Luis Enrique, la question ne se pose pas.

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« Vous cataloguez les joueurs. Pour gagner des trophées comme nous l’avons fait ces trois dernières années, il faut avoir une équipe. On a beaucoup gagné parce qu’on a eu des joueurs comme Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, beaucoup de joueurs qui aident l’équipe à gagner ces trophées, des Barcola… Tu ne gagnes rien seulement avec onze joueurs. Je suis très ouvert quand je parle avec les joueurs. On cherche à trouver les meilleurs pour un match, mais pour gagner les trophées importants, j’ai besoin d’une équipe, 23 joueurs, pas 11 joueurs », a-t-il confié.