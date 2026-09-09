Barça : Raphinha ridiculise deux défenseurs et s’offre un but

Le FC Barcelone n’a pas perdu de temps face à Feyenoord. Les Blaugranas ont rapidement trouvé l’ouverture grâce à Raphinha, auteur d’un superbe exploit individuel. Servi par Lamine Yamal, le Brésilien a fait parler toute sa technique en mystifiant deux défenseurs adverses avant de conclure et de donner l’avantage au Barça.

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RAPHINHA C'EST PAS BIEN DE FAIRE ÇA 🥵



Lamine Yamal est à la passe décisive et le Barça mène déjà face au Feynoord, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#BARFEY | #UCL pic.twitter.com/8cC52XQvfQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 9, 2026

Une action de grande classe qui permet aux hommes du Barça de prendre rapidement les commandes de la rencontre. Lamine Yamal, déjà décisif avec cette passe décisive, et Raphinha ont parfaitement combiné pour lancer idéalement leur équipe dans ce premier rendez-vous européen de la saison.