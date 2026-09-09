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Ligue des Champions

Barça : Raphinha ridiculise deux défenseurs et s’offre un but

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Raphinha, avec le Barça @Maxppp
Barcelone 5-1 Feyenoord

Le FC Barcelone n’a pas perdu de temps face à Feyenoord. Les Blaugranas ont rapidement trouvé l’ouverture grâce à Raphinha, auteur d’un superbe exploit individuel. Servi par Lamine Yamal, le Brésilien a fait parler toute sa technique en mystifiant deux défenseurs adverses avant de conclure et de donner l’avantage au Barça.

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Une action de grande classe qui permet aux hommes du Barça de prendre rapidement les commandes de la rencontre. Lamine Yamal, déjà décisif avec cette passe décisive, et Raphinha ont parfaitement combiné pour lancer idéalement leur équipe dans ce premier rendez-vous européen de la saison.

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