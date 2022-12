Borussia Dortmund : le prix de Jude Bellingham s'envole !

La suite après cette publicité

« Je pense qu'il sera le meilleur milieu de terrain du monde ». Phil Foden n'y va pas par quatre chemins pour qualifier le talent de son compatriote Jude Bellingham. À 19 ans seulement, ce dernier s'est imposé comme un solide titulaire de la sélection anglaise et il impressionne depuis le début du tournoi, à l'image de sa magnifique prestation en huitième de finale face aux Anglais. Comme toujours, l'effet grossissant du Mondial joue à plein et plus personne ne peut désormais ignorer le talent du milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Et c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui pensait faire une bonne affaire l'été prochain en misant sur le jeune homme. Comme le rapporte Marca, « son explosion va précipiter son départ et multiplier son prix de transfert ». C'est une bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund, qui, contrairement au dossier Erling Haaland, ne devra pas composer avec une clause libératoire. Le tarif s'annonce donc très élevé.

Le prix s'envole

La presse espagnole évoque ainsi le tarif de 150 M€ pour arracher l'Anglais au BVB. Une somme rondelette qui élimine de fait de nombreux clubs intéressés. Car le Real Madrid n'est évidemment pas seul. Il y avait notamment Manchester United sur le coup, mais les Red Devils seraient désormais sortis de la course, comme l'assure Sky Sports. Restent les deux cadors anglais, Liverpool et Manchester City.

Qui dit pépite anglaise dit clubs de Premier League, forcément. Bellingham a entamé sa troisième saison avec Dortmund en août dernier, et le voilà déjà avec 76 matches de Bundesliga dans les jambes à seulement 19 ans. Il n'y a donc pas de doute sur sa capacité à briller dans le championnat anglais, et la Coupe du Monde achève de convaincre les derniers réticents. Le favori actuel dans la course à sa signature ? Liverpool. Mais le Real Madrid, qui a décidé de ne pas recruter Mbappé, l'a érigé en priorité pour 2023.