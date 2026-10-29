Barcelone : João Cancelo répond aux critiques après les défaites contre le PSG et le Real Madrid

João Cancelo traverse une période délicate au FC Barcelone. Malgré la confiance totale de Hansi Flick, le latéral portugais de 32 ans s’est retrouvé au centre des critiques après les défaites des Blaugranas face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puis contre le Real Madrid lors du Clásico (2-1). Des reproches auxquels l’ancien joueur de Manchester City n’a pas hésité à répondre sur ses réseaux sociaux. Après le revers contre Paris, Cancelo avait notamment publié un message particulièrement direct : « Depuis les tribunes, tout le monde est spécialiste. J’aimerais les voir entrer sur le terrain et supporter la pression. » Avant d’ajouter : « Celui qui ne peut pas douter de lui-même, c’est moi. » Après la défaite face au Real Madrid, le Portugais a de nouveau réagi, cette fois plus subtilement, en partageant une photographie en noir et blanc accompagnée de la chanson Yo creo en mí (« Je crois en moi »).

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Désormais, Cancelo compte répondre sur le terrain. Selon Sport, les deux prochaines rencontres du Barça, face au Deportivo Alavés samedi puis Aston Villa mardi en Ligue des Champions, seront particulièrement importantes pour le défenseur portugais. Revenu en Catalogne à la demande de Hansi Flick après un prêt convaincant en provenance d’Al-Hilal, le joueur reste un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur. Sa position contre Alavés demeure toutefois incertaine : habituellement utilisé à gauche, il pourrait retrouver son poste naturel à droite si Jules Koundé ne pouvait pas tenir sa place. Les absences d’Eric García et de Xavi Espart limitent également les possibilités du technicien allemand. Sous contrat jusqu’en 2029, Cancelo entend profiter de ces deux rendez-vous pour retrouver son meilleur niveau et faire taire les critiques qui accompagnent les récents résultats du club catalan.