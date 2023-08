LdC : le Panathinaïkos renverse l’OM aux tirs au but et rejoint Braga en barrages

Après avoir chuté sur la plus petite des marges la semaine dernière (1-0), lors du match aller sur la pelouse de l’Apostolos Nikolaidis Stadium, l’Olympique de Marseille se devait de renverser la tendance dans l’enfer du Vélodrome. L’entraîneur espagnol Marcelino alignait un traditionnel 4-4-2 avec Pau Lopez dans les cages derrière une défense formée de Lodi, Mbemba, Gigot et Clauss. Au milieu, les Phocéens pouvaient compter sur Ounahi, Rongier, Veretout et Sarr. En attaque, Aubameyang et Ndiaye pointaient devant. Le match s’est rapidement emballé avec l’ouverture du score signée Pierre Emerick Aubameyang sur une longue ouverture d’Ismaila Sarr (2e, 1-0). Les pensionnaires du Vélodrome ont clairement réalisé une grande entame, à l’image de cette nouvelle tentative du Gabonais contrée puis mal reprise par Ounahi (9e) ou ce festival de Ndiaye dans la surface grecque (11e). L’international sénégalais a une nouvelle tenté une frappe inspirée après un contrôle orienté, bien repoussé par le portier Alberto Brignoli (21e). La première période a été synonyme d’ultra-domination de l’OM face à une équipe du Panathinaïkos pétrifiée dans l’ambiance électrique du Vélodrome. Les joueurs de Marcelino ont enchaîné les occasions franches dans le premier acte, notamment sur corner avec coup sur coup une tête puissante de Gigot (30e) et une volée de Clauss contrée (31e). Et peu avant la pause, les Phocéens se sont mis à l’abri grâce à un doublé de Pierre Emerick Aubameyang sur un service de Clauss sur le côté droit (45e+1, 2-0). En seconde période, les Marseillais n’ont pas tardé avant d’enchaîner et ont même cru tripler la mise avec Ismaïla Sarr sur un magnifique centre d’Aubameyang mais l’arbitre de la rencontre, Monsieur Michael Oliver, signale le Sénégalais hors-jeu (52e).

A plusieurs reprises, au cours du deuxième acte, Sarr a fait parler de sa vitesse pour amener du danger comme lors de cette percée avec cette frappe en force repoussée du pied par Brignoli (61e). Marcelino a réalisé quelques changements avec notamment l’entrée d’Amine Harit à la place d’Azzedine Ounahi. Les Prásini, pourtant malmenés, ont eu quelques occasions de réagir pour accrocher les prolongations. Les rentrées de Sebastian Palacios et Bernard ont fait un bien fou aux joueurs d’Ivan Jovanovic. Les deux joueurs sont d’ailleurs impliqués sur cette belle frappe trop croisée (76e). Sur le corner suivant, Mladenovic place un coup de tête puissant bien arrêté par Lopez (78e). Dans les derniers instants, Mattéo Guendouzi a été fautif d’une main sur le corner des Grecs : après vérification à la VAR, un pénalty a été accordé au Pana et transformé Fotis Ioannidis (90e+8). Direction les prolongations durant lesquels l’OM croyait avoir fait le plus dur en marquant mais Sarr a été signalé hors-jeu (113e). Place aux tirs au but : si le Pana a réussi ses deux premiers essais, l’OM a loupé son premier dans les pieds de Mattéo Guendouzi. Les Grecs ont tout simplement raté aucune tentative, de quoi s’assurer leur qualification et rejoindre Braga en barrages. Le match aller aura lieu sur la pelouse de l’Estádio Municipal de Braga le 23 août prochain. Avec la revanche retour à l’Apostolos Nikolaidis Stadium prévue une semaine plus tard, le 29 août.