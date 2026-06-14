Brésil : Endrick est fan de Cristiano Ronaldo !

Ce dimanche, le Brésilien Endrick a évoqué auprès de GQ la source d’inspiration que représente pour lui le Portugais Cristiano Ronaldo. Prêté à l’OL en janvier dernier pour se relancer, le joueur du Real Madrid a notamment mis en avant la rigueur du quintuple Ballon d’or.

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«L’envie de travailler dur dès le plus jeune âge est un point commun que je partage avec Cristiano Ronaldo, mais je ne l’admire pas uniquement pour son éthique professionnelle. Il possède un talent immense et son histoire, marquée par la difficulté de surmonter les épreuves dans sa jeunesse, est une véritable source d’inspiration». Son ainé appréciera.