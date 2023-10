PSG : Luis Enrique s’agace du cas Kylian Mbappé

«Il est très impliqué. Vous étiez inquiet, mais pas moi.» Didier Deschamps avait déjà donné la tendance après la victoire des Bleus contre l’Écosse (4-1). Buteur ce soir-là sur penalty, Mbappé concluait une trêve internationale réussie, lui qui avait déjà frappé deux fois contre les Pays-Bas trois jours plus tôt. Trois réalisations en deux matchs, voilà qui a dû rassurer l’attaquant, en manque de réussite ces derniers temps. Sa maladresse avait même interpellé les observateurs lors du dernier match du PSG à Rennes (succès 3-1 des Parisiens).

Le voilà à quatre rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets avec le champion de France. Une longue série après un début de saison réussi où il avait marqué 8 fois en seulement 5 apparitions. C’est aujourd’hui qu’il retrouve la compétition avec son club, à l’occasion de la réception de Strasbourg (coup d’envoi à 17h). À quatre jours de la réception de l’AC Milan comptant pour la 3e journée de Ligue des Champions, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aura sans doute à cœur de faire taire les critiques naissantes.

Une préoccupation dont Luis Enrique a cure. Pour l’Espagnol, il n’y a rien à craindre. «J’aime tout de Kylian, tranche l’entraîneur sur Prime Video. C’est curieux par ce que c’est un joueur qui marque 50 buts par an mais quand il passe 3 matchs sans marquer, vous vous inquiétez. Ce n’est pas une machine, c’est un humain. Durant ces matchs, il s’est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu’il apporte à l’équipe. On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football.»

Une déclaration qui devrait faire plaisir au concerné, surtout dans la période actuelle où c’est l’ensemble du PSG qui a été secoué par plusieurs contre-performances (Clermont en Ligue 1 et surtout Newcastle en Ligue des Champions). Leader d’attaque, Mbappé est forcément au centre de ces critiques, lui dont on aimerait aussi qu’il participe davantage au travail défensif de l’équipe. C’est le lot de tous les grands joueurs. À force de banaliser l’exceptionnel, les suiveurs en demandent toujours plus.