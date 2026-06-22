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Coupe du Monde

CdM 2026 : le sale geste d’un joueur uruguayen face au Cap-Vert

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Manuel Ugarte Uruguay @Maxppp
Uruguay 2-2 Cap-Vert
winamax
1 1.39 N 4.60 2 8.50 bonus 100€

Le Cap-Vert a réalisé un nouvel exploit cette nuit. Après avoir accroché la toute-puissante Espagne, le pays africain a ainsi tenu tête à l’Uruguay (2-2), inscrivant notamment son premier but dans l’histoire en Coupe du Monde, oeuvre de Kevin Pina. Mais il y a une action qui fait beaucoup parler dans ce match…

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Effectivement, en fin de première période, Federico Viñas était en train d’aider Arcanjo, joueur cap-verdien, qui semblait avoir des crampes. Un geste plutôt fair-play au départ… Sauf que quand le joueur de la Celeste a vu que son équipe attaquait et avait l’occasion de marquer, il a lâché le joueur du Cap-Vert et s’en est allé rejoindre ses coéquipiers en attaque. Et c’est sur ce but que l’Uruguay a égalisé, via Maxi Araujo. Un geste qui fait polémique…

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