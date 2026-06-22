CdM 2026 : le sale geste d’un joueur uruguayen face au Cap-Vert

Le Cap-Vert a réalisé un nouvel exploit cette nuit. Après avoir accroché la toute-puissante Espagne, le pays africain a ainsi tenu tête à l’Uruguay (2-2), inscrivant notamment son premier but dans l’histoire en Coupe du Monde, oeuvre de Kevin Pina. Mais il y a une action qui fait beaucoup parler dans ce match…

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Federico Vinas 🇺🇾 était en train de s'occuper de la blessure de Telmo Arcanjo 🇨🇻…



Mais quand il a vu que son équipe avait une occasion, il l'a lâché tout de suite. 😭😭😭 pic.twitter.com/bepz6VcbYY — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

Effectivement, en fin de première période, Federico Viñas était en train d’aider Arcanjo, joueur cap-verdien, qui semblait avoir des crampes. Un geste plutôt fair-play au départ… Sauf que quand le joueur de la Celeste a vu que son équipe attaquait et avait l’occasion de marquer, il a lâché le joueur du Cap-Vert et s’en est allé rejoindre ses coéquipiers en attaque. Et c’est sur ce but que l’Uruguay a égalisé, via Maxi Araujo. Un geste qui fait polémique…