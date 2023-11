Pourquoi il ne faut pas louper PSG-Newcastle !

Le money time est arrivé ! La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un suspense garanti, avec un groupe F toujours aussi serré. Le Paris Saint-Germain peut se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League en cas de victoire contre Newcastle, si dans le même temps l’AC Milan ne bat pas le Borussia Dortmund.

Une journée charnière

Dans tous les cas, le PSG ne peut pas être éliminé mardi soir, mais il peut se rapprocher grandement de la qualification. Pour espérer terminer premier de sa poule, la victoire à domicile est en tout cas conseillée, face à un adversaire qui avait exposé les faiblesses parisiennes lors du match aller. Giflée 4-1 à St’James Park, l’équipe entraînée par Luis Enrique avait alors étalé ses carences : un manque d’impact physique, une tactique peu adaptée à l’extérieur, une attitude trop laxiste.

Depuis, Luis Enrique a su corriger le tir, mais la défaite, de nouveau à l’extérieur, contre l’AC Milan a rappelé que l’ensemble restait fragile. Le PSG aura toutefois à cœur de prendre sa revanche sur les Magpies, dans un Parc des Princes incandescent où les buts s’enchaînent. Le club de la capitale a inscrit 14 buts lors de ses 4 dernières rencontres à domicile !

Un onze remanié

Luis Enrique devra faire sans deux éléments majeurs, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Le premier est indisponible jusqu’à la fin de l’année, le second devrait faire son retour après Newcastle. Mais la victoire éclatante face à l’AS Monaco a prouvé que le coach espagnol avait des joueurs fiables à disposition. Fabian Ruiz a brillé dans l’entrejeu, Mukiele dépanne côté gauche pour laisser Lucas Hernandez prendre l’axe, avec Milan Skriniar. Et devant, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani ont chacun marqué un but contre Monaco, idéal pour la confiance.

Il faudra bien évidemment se méfier de Newcastle, qui vient de fesser Chelsea 4-1 ce weekend. Les Magpies sont toutefois moins à l’aise à l’extérieur (deux défaites consécutives contre Dortmund et Bournemouth lors des 3 dernières rencontres), et les Parisiens auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite humiliante du match aller.

