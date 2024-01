OL-OM : le gros avertissement de Pierre Sage

Dimanche 4 février, l’Olympique Lyonnais va accueillir l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Après la défaite face à Rennes vendredi soir (3-2), les Lyonnais devront absolument relever la tête face aux Phocéens. Pierre Sage en est parfaitement conscient, lui qui a évoqué ce choc en conférence de presse. «Le rappel à l’ordre est fort et bien intégré. On se doit d’être l’équipe de la deuxième mi-temps contre l’OM. Sinon, on n’aura aucun argument à faire valoir. En première, on n’était pas digne d’une équipe de Ligue 1. Ensuite, des joueurs sont rentrés, les joueurs se sont engagés. Pas seulement quand ils recevaient la balle mais aussi avant de la recevoir, ce qui est très important.»

La suite après cette publicité

Henrique a aussi évoqué le sujet en zone mixte. «On sait que c’est un grand match, un choc. Il faut gagner, surtout ici à la maison. C’est un match important pour nous, pour les supporters et le club. Il faut être concentrés ici car c’est un match important pour nous.» En effet, après un match aller compliqué, les Gones, dans le dur, veulent prendre leur revanche à domicile et remonter au classement par la même occasion.