Ligue 1 : le PSG l’emporte à Angers grâce à Mbappé

Les victoires à Nice et face à Lens ont permis d’apaiser un contexte très tendu autour du PSG et surtout de son entraîneur, Christophe Galtier. Ce déplacement à Angers apparaissait comme une formalité, qui devait confirmer le rebond observé depuis deux semaines. Toujours sans Neymar, Kimpembe et Mukiele, le leader du championnat présentait son onze du moment avec Messi associé à Mbappé devant, et Soler préféré à Verratti, qui revenait de blessure.

On a pourtant bien failli avoir une surprise dès la 5e minute lorsque Niane a échappé à la vigilance de Ramos. Seulement l’attaquant a mal joué le coup et échoué face à Donnarumma (5e). Mal lui en a pris puisque sur l’action suivante, le PSG ouvrait déjà la marque, œuvre de Mbappé après cette ouverture de Messi et la remise de Bernat (0-1, 9e). La soirée débutait mal pour le SCO, qui peut d’ores et déjà être condamné à la Ligue 2 à l’issue de cette 32e journée.

Un doublé de Mbappé et c’est tout

La lanterne rouge avait le plus grand mal à résister aux assauts pourtant peu nombreux. En deux passes et un long ballon de Messi dans le dos de la défense, Mbappé inscrivait un doublé (0-2, 26e), marquant au passage son 22e but en Ligue 1 cette saison pour creuser l’écart en tête du classement des buteurs. A part ce tir de Messi (38e), il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Pas vraiment plus en seconde période non plus, où les champions de France en titre ont maîtrisé leur sujet.

Ils se contentaient surtout d’avoir la main mise sur le ballon, ou de faire le dos rond lors des rares moments chauds. Les Parisiens en ont d’ailleurs profité pour afficher une certaine solidarité, ce qui ne s’est pas toujours vu cette saison. Il y a bien eu cette frappe hors cadre d’Hakimi (54e) et cet arrêt de Bernardoni sur cette tentative flottante de Mbappé (74e) mais c’est tout. Le PSG finissait même par déjouer un peu à l’approche des dernières minutes.

Ils n’attaquaient plus ou si peu et offraient un peu de répit aux Angevins, lesquels réduisaient même le score sur ce nouveau centre de Valery sur la tête de Sima, qui déviait le cuir pour la reprise de Thioub, étrangement seul (1-2, 88e). Un léger accroc de fin de match finalement sans grande conséquence si ce n’est de terminer une nouvelle rencontre sans conserver sa cage inviolée. Sans forcer, le PSG s’impose 2-1 à Angers et en profite pour prendre 11 points d’avance sur l’OM.