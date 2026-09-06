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Premier League

Le but stratosphérique d’Ainsley Maitland-Niles contre Manchester United

Par Aurélien Macedo
1 min.
Everton @Maxppp

Tout juste arrivé à Everton en toute fin de mercato, le latéral droit Ainsley Maitland-Niles a frappé fort pour sa grande première. Le désormais ancien joueur de l’Olympique Lyonnais était entré à la 77e minute pour compenser le pépin physique de James Garner. Il a finalement arraché le match nul 2-2 dans les derniers instants.

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Alors qu’on jouait la 6e minute du temps additionnel, le ballon revenait plein axe à 30 mètres des cages des Red Devils. Ainsley Maitland-Niles a envoyé une frappe limpide directement dans la lucarne gauche de Senne Lammens. C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts.

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