Le but stratosphérique d’Ainsley Maitland-Niles contre Manchester United
Tout juste arrivé à Everton en toute fin de mercato, le latéral droit Ainsley Maitland-Niles a frappé fort pour sa grande première. Le désormais ancien joueur de l’Olympique Lyonnais était entré à la 77e minute pour compenser le pépin physique de James Garner. Il a finalement arraché le match nul 2-2 dans les derniers instants.
MAITLAND-NILES LA FRAPPE FANTASTIQUE 🤩— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2026
Tout juste arrivé de Lyon, l'Anglais permet aux Toffees d'arracher le nul face à Manchester United 💫#PremierLeague | #EVEMUN pic.twitter.com/imnAXhM05Q
Alors qu’on jouait la 6e minute du temps additionnel, le ballon revenait plein axe à 30 mètres des cages des Red Devils. Ainsley Maitland-Niles a envoyé une frappe limpide directement dans la lucarne gauche de Senne Lammens. C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts.
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PL : Manchester United accroché en toute fin de match par Everton après un bijou d’Ainsley Maitland-Niles
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