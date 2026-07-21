Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé nominé pour le trophée du plus beau but

La Coupe du Monde 2026 est officiellement terminée depuis quelques heures, et toutes les distinctions individuelles ont été décernées à l’issue de ce mois de compétition. Enfin, presque. En effet, la FIFA a dévoilé les nominés pour le titre du plus beau but de ce Mondial. Parmi eux figure la deuxième réalisation de Kylian Mbappé face au Sénégal (3-1), lors du succès de l’Équipe de France pour son entrée en lice dans la compétition.

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On y retrouve également la fabuleuse frappe de Lionel Messi face à l’Algérie, le premier de ses trois buts face aux Fennecs lors du premier match de l’Argentine dans cette Coupe du Monde. Buteur en fin de partie face aux Bleus lors du match pour la 3e place, Jude Bellingham est également nominé, tout comme le héros espagnol Ferran Torres, seul buteur de la finale face aux Argentins. Les votes clotureront le 27 juillet prochain.

Les nominés pour le titre du plus beau but de la Coupe du Monde 2026 :

- Elijah Just (N. Zélande) : Iran 2-2 Nouvelle-Zélande (Phase de groupes)

- Kylian Mbappé (France) : France 3-1 Sénégal (Phase de groupes)

- Lionel Messi (Argentine) : Argentine 3-0 Algérie (Phase de groupes)

- Wilson Isidor (Haiti) : Maroc 4-2 Haiti (Phase de groupes)

- Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine) : Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar (Phase de groupes)

- Daizen Maeda (Japon) : Japon 1-1 Suède (Phase de groupes)

- Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) : Argentine 3-2 a.p.Cap-Vert (1/16es de finale)

- Erling Haaland (Norvège) : Brésil 1-2 Norvège (1/8e de finale)

- Julián Álvarez (Argentine) : Argentine 3-1 a.p. Suisse (1/4 de finale)

- Jude Bellingham (Angleterre) : France 4-6 Angleterre (Match pour la 3e place)

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- Ferran Torres (Espagne) : Espagne 1-0 a.p. Argentine (Finale)