Racisme : Valence suspend à vie trois supporters !

La suite après cette publicité

Depuis dimanche, l’Espagne a les yeux tournés vers ce qu’il s’est passé à Valence lors de la victoire des Murciélagos contre le Real Madrid (1-0). Au-delà du score, c’est le racisme envers Vinicius Junior qui a animé les débats. L’ailier brésilien a subi comme à d’autres reprises cette saison des actes intolérables et le club de Valence s’active depuis pour faire bouger les choses. D’ailleurs, le club Ché vient d’annoncer que trois de ses supporters ont été identifié par la police et vont être interdit du stade Mestalla à vie.

«Le Valencia CF confirme qu’au cours des dernières heures, la police a identifié un total de trois supporters qui ont fait des gestes racistes à Vinícius Jr lors du match du week-end dernier contre le Real Madrid. Le Valencia CF coopère avec les autorités dans leur enquête pour éliminer le racisme du Camp de Mestalla. Le Club réitère sa condamnation la plus ferme et sa position catégorique contre le racisme et la violence sous toutes ses formes et agira avec la même force avec toutes les personnes identifiées, en appliquant sa mesure la plus sévère : les expulser du stade à vie» peut-on lire dans un communiqué.

À lire

JT Foot Mercato : tout le monde veut dépouiller le Napoli !