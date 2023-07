C’est la crise au Borussia Dortmund !

La suite après cette publicité

Une saison marquée par la frustration. Mal rentré dans son exercice 2022/2023, le Borussia Dortmund avait terminé en trombe et avait l’occasion de remporter un titre de champion d’Allemagne qui le fuit depuis 2012. En tête avant l’ultime journée, le club de la Ruhr a été accroché par Mayence (2-2) quand le Bayern Munich a battu Cologne (2-1). Une déception immense, mais qui ne devait pas faire oublier le bon travail effectué par la bande d’Edin Terzic. Pourtant la préparation du prochain exercice met du temps à se lancer alors que le club a vendu sa star Jude Bellingham pour 103 M€ tandis que Raphaël Guerreiro (Bayern Munich), Mahmoud Dahoud (Brighton), Felix Passlack (Bochum) et Anthony Modeste (35 ans) ont quitté le BvB.

Prévu de longue date, l’arrivée de Ramy Bensebaini librement en provenance du Borussia Mönchengladbach est censée composée la perte de Raphaël Guerreiro. Peu après Felix Nmecha est arrivé de Wolfsbourg moyennant 30 millions d’euros. À part cela c’est assez calme et ce dossier lui-même témoigne de la mauvaise synergie en interne du côté du Borussia Dortmund. Selon les informations de Bild, la tension commence à apparaître de manière notoire au Borussia Dortmund où le mercato continue d’avoir du mal à avancer. Piste de longue date du club allemand, le milieu défensif Edson Álvarez (25 ans) est toujours un joueur de l’Ajax Amsterdam malgré un pressing constant.

Un schisme idéologique

Privilégiant le Borussia Dortmund a des pistes émanent de Premier League, le Mexicain est la priorité du directeur sportif Sebastian Kehl (43 ans). Néanmoins ce n’est pas une idée partagée par le coach de Dortmund Edin Terzic. Le Bosnien aurait exprimé son refus quant à la réalisation de ce transfert. Ainsi, la succession de Jude Bellingham dans l’entrejeu reste encore floue. Prenant plus de place dans les décisions du Borussia Dortmund sur le mercato, Edin Terzic disposerait par ailleurs d’une idée bien différente sur les recrues qu’il aimerait accueillir.

Il favoriserait l’aspect physique quand Sebastian Kehl serait tourné vers des profils plutôt techniques. Dés lors, cela complique pas mal de choses et cela retarde l’avancement du mercato du Borussia Dortmund. «C’est important pour moi que nous fassions de bons transferts, pas des transferts rapides» a d’ailleurs déclaré Edin Terzic. Alors que le RB Leipzig connait une vraie révolution et que le Bayern Munich a déjà avancé ses pions, le mercato du Borussia Dortmund interroge Outre-Rhin. Dés lors, le BvB va vite devoir se montrer rassurant et enfin se renforcer en conséquence.