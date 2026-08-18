Niklas Füllkrug fait son retour au Werder Brême

Trois ans après son départ, Niclas Füllkrug fait son grand retour au Werder Brême. Prêté pour une saison par West Ham United, l’international allemand (24 sélections), qui avait quitté le Weserstadion avec le statut de meilleur buteur de Bundesliga, vient officiellement renforcer l’attaque des Verts et Blancs, comme l’a confirmé le club ce mardi.

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Dans le communiqué du Werder, l’attaquant de 33 ans a fait part de sa grande joie : « je n’ai jamais caché que le Werder est un club très spécial pour moi. C’est pourquoi j’étais prêt à accepter une baisse de salaire pour que le prêt se concrétise. Il était important pour moi de rejouer pour le Werder. Les discussions avec la direction se sont bien déroulées. J’ai vraiment hâte de rejoindre Brême et la Bundesliga. »