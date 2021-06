Man City : le président promet un gros mercato estival

Les intentions de Manchester City sont claires. Alors que les Cityzens sortent d'une saison au cours de laquelle ils ont terminé champions d'Angleterre, remporté la Carabao Cup et échoué de peu en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, le président du club mancunien, Khaldoon Al Mubarak, a pris la parole. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a annoncé du lourd en vue du mercato estival, d'autant plus que les Skyblues sont orphelins du meilleur buteur de leur histoire, Sergio Agüero, parti au FC Barcelone.

« Une des choses que j'ai apprises au fil des années, c'est que vous devez constamment apporter des talents dans l'équipe, apporter de la fraîcheur et en particulier lorsque vous êtes à un niveau élevé, au sommet. Après avoir remporté le championnat, ce n'est pas vraiment le moment de s'asseoir et d'être satisfait. Ce serait notre plus grosse erreur. C'est en fait le moment d'envoyer un message fort qu'il n'y a pas de relâchement et que nous ne sommes pas satisfaits de simplement gagner la Premier League. Nous perdons une légende très importante avec Sergio Agüero [...]. Il y a d'autres domaines de l'équipe qui nécessitent des investissements, pas trop. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de qualité. [...] Nous apporterons de la qualité à l'équipe dans quelques postes clés », a ainsi promis le président de Manchester City sur le site officiel du club. Les noms de Romelu Lukaku (Inter), d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) mais surtout d'Harry Kane (Tottenham) reviennent notamment avec insistance du côté de l'Etihad Stadium...