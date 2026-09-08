PSG : la réponse amusante de Marquinhos sur sa présence dans la liste du Ballon d’Or

À quelques semaines de la remise du Ballon d’Or, prévue le 26 octobre prochain, Marquinhos espère voir le trophée rester au Paris Saint-Germain. Alors que France Football dévoile ce mardi la liste des 30 nommés, le capitaine parisien s’est amusé lorsqu’il a été interrogé sur son favori. « J’espère que ce sera quelqu’un du PSG. On a de très bons joueurs qui ont fait une très belle saison, je ne peux pas t’en dire un, vous connaissez ceux qui sont en haut de la liste. Tu as la liste ? J’y suis ou pas ? », a-t-il plaisanté, avant de rappeler qu’il s’agissait avant tout « d’un prix individuel ».

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Marquinhos a toutefois eu des mots particulièrement élogieux pour Ousmane Dembélé, tenant du titre et de nouveau candidat à sa succession. « Il a déjà montré sa valeur, c’est un leader de vestiaire, un joueur très important. Le coach sait très bien le manager pour qu’il soit au top de sa forme, comme la saison dernière. C’est un joueur parfait, on est tous heureux de l’avoir ici». Sans désigner ouvertement son favori, le Brésilien rêve donc avant tout de voir un Parisien décrocher le prestigieux trophée.