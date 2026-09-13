Serie A : Sassuolo renverse la Juventus après un match fou

Ce dimanche, la Juventus Turin a subi son premier coup d’arrêt de la saison au terme d’une fin de match complètement folle à Sassuolo (3-2). Alors que les Neroverdi pensaient avoir fait le plus dur grâce à l’ouverture du score de Sebastiano Esposito à la 65e minute, la rencontre a basculé dans le chaos avec quatre buts inscrits après la 82e.

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algré un doublé signé Edon Zhegrova (82e, 90+1e) pour répondre à Bowie (89e), la défense turinoise a définitivement craqué dans les ultimes secondes sur une ultime réalisation d’Adzic (90+4e). Ironie du sort, le milieu est prêté par la Vieille Dame et il y a un an jour pour jour, il avait inscrit le but de la victoire face à l’Inter Milan avec la Juve. Au classement, la Juventus glisse à la huitième place quand Sassuolo est neuvième.