Galatasaray relance la piste Magassa

À la recherche active d’un renfort au milieu de terrain avant la fermeture de son marché, le champion de Turquie en titre s’agite dans tous les sens. Si une offre a bien été transmise à Nice pour Hicham Boudaoui comme nous vous le révélions plus tôt dans la journée, les discussions avec les Aiglons sont difficiles. Face à ce blocage potentiel, la direction stambouliote a décidé de réactiver une piste que nous vous révélions en exclusivité il y a une dizaine de jours : celle menant à Soungoutou Magassa (21 ans). Selon nos dernières informations, l’intérêt de Galatasaray pour le milieu polyvalent de West Ham est redevenu très concret.

Le club turc privilégie une formule claire : un prêt assorti d’une option d’achat. L’objectif est double : renforcer l’entrejeu immédiatement et évaluer l’adaptation du joueur à la chaude ambiance de la Süper Lig avant d’investir définitivement. Arrivé chez les Hammers l’été dernier en provenance de l’AS Monaco pour environ 17 M€ (plus bonus), le natif de Stains réalise une première saison correcte en Premier League (14 matchs, 1 but) mais n’est pas rentré en jeu lors des des quatre derniers matches de son équipe. La perspective de rejoindre un club qui joue le titre et l’Europe pourrait séduire l’international Espoirs français. Reste à connaitre la position des Hammers à quelques heures de la fin du mercato hivernal.