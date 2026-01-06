Mercato OM : ça bouge enfin pour un indésirable

Quand sonne l’heure du mercato, les regards se tournent souvent vers Marseille ces dernières années. Cet hiver encore, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont être dans la lumière, eux qui risquent encore de concocter quelques coups dont ils ont le secret. Le duo fort de l’OM va aussi devoir gérer d’éventuels départs. Il y a quelques jours, nous vous avons expliqué sur notre site que trois joueurs pourraient bien s’en aller durant ce mois de janvier 2026. Il s’agit d’Angel Gomes, de Darryl Bakola et de Robinio Vaz. Il faut ajouter que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome devront gérer les cas d’éléments jugés indésirables, à l’image de Neal Maupay et de Pol Lirola. Ruben Blanco (30 ans) appartient aussi à ce cercle.

De n°2 au placard

Arrivé en 2022 en provenance du Celta de Vigo sous la forme d’un prêt avant d’être acheté définitivement, il avait été recruté pour être gardien numéro 2 derrière Pau Lopez sous les ordres d’Igor Tudor. Sa première saison, il a ainsi participé à sept rencontres toutes compétitions confondues (586 minutes jouées). Le temps pour lui d’encaisser 6 buts et de réaliser deux clean-sheets. La saison suivante, en 2023-24, le natif de Mos n’a été utilisé qu’à 5 reprises toutes compétitions confondues (301 minutes jouées, 3 buts encaissés, 2 clean-sheets). Une situation de plus en plus difficile à vivre pour le gardien espagnol. En 2024, il avait d’ailleurs vidé son sac au sujet de son statut et de son faible temps de jeu sous les ordres de Gennaro Gattuso à l’époque.

« Oui, logiquement, mon objectif est de jouer le plus possible et de devenir le numéro un. Je ne me contente pas de ce qui m’arrive, mais je l’accepte. Si je ne pensais pas pouvoir inverser la situation, il faudrait que j’aille ailleurs. J’accepte les décisions de l’entraîneur (…). Non, il n’y a pas de frustration. Quand on commence la semaine, mon intention est de jouer le match même si Pau Lopez joue pratiquement à chaque fois. Cela ne m’influence pas dans ma façon de penser. Je ne suis pas fou, mais j’ai la motivation de pouvoir jouer. J’ai décidé de rester malgré ça. J’ai des objectifs chaque semaine. » Mais sa situation s’est un peu plus aggravée par la suite. À l’été 2024, l’OM a décidé de miser sur Geronimo Rulli pour occuper le poste de gardien titulaire. Mais pas seulement.

Un retour en Espagne ?

Jeffrey De Lange a été recruté en tant que doublure, peu après la blessure de Blanco en amical face à Sunderland durant l’été 2024. En effet, l’Espagnol a été victime d’une lésion instable de sa cheville gauche, qui a nécessité une opération. Il a ainsi manqué 123 jours de compétitions et n’a pas été utilisé ensuite par Roberto De Zerbi à son retour. Un départ au mercato d’hiver 2025 avait d’ailleurs été évoqué dans la presse. Finalement, il est resté à Marseille, où il a été envoyé avec la Pro 2 en juillet dernier. Ensuite, il n’a pas été inclus dans la liste pour la Ligue des Champions. Au placard, Ruben Blanco pourrait enfin en sortir durant ce marché des transferts hivernal 2026.

Marseille n’est pas contre le fait de se séparer d’un élément dont le bail prendra fin en juin prochain. Encore faut-il qu’il ait des prétendants, lui dont le dernier match remonte au 3 août 2024 face à Sunderland (2-2 en amical). Après 18 mois sans jouer, un club s’intéresse malgré tout à son cas cet hiver. Estadio Deportivo révèle que Grenade, qui connaît certains soucis à ce poste et qui ne peut pas compter actuellement sur Luca Zidane qui est à la CAN avec l’Algérie, s’est renseigné au sujet du portier marseillais. Granada en Juego va même un peu plus loin et évoque une première proposition pour le joueur dont le contrat expire le 30 juin. D’autres échos venus d’Espagne évoquent un intérêt du Racing Santander. En marge du groupe de RDZ, Ruben Blanco voit quelques portes de sortie se présenter à lui cet hiver.