Manchester United est tout proche de nommer son nouvel entraîneur

La trêve internationale devrait être l’occasion pour Manchester United de lancer un nouveau cycle. Effectivement, tous les médias anglais sont unanimes pour dire que Michael Carrick est condamné, et que son licenciement sera annoncé dans les prochains jours. Il faut dire que les Red Devils pointent à une triste dix-huitième position au classement de la Premier League, et qu’ils n’ont remporté que trois des quinze matchs disputés jusqu’ici toutes compétitions confondues.

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Une réunion aura lieu dans les prochaines heures entre les principaux décideurs mancuniens pour discuter de l’avenir de Carrick, mais son sort semble scellé. Il va donc falloir lui trouver un remplaçant, et de nombreux noms sont sortis ces derniers jours outre-Manche. Julian Nagelsmann, Antonio Conte ou Eddie Howe ont ainsi été présentés comme candidats sérieux pour le poste. Il a même été question de l’ancien sélectionneur tricolore Didier Deschamps.

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Manchester United va devoir mettre la main à la poche

Mais tout indique que c’est Mauricio Pochettino qui va s’asseoir sur le banc de Manchester United à Anfield, pour le match de reprise chez Liverpool. Une sacrée affiche et un gros baptême du feu pour le sélectionneur nord-américain au passage. Le nom de l’Argentin est clairement celui qui revient le plus ces dernières heures, et The Athletic vient même d’annoncer que les deux parties sont en train de finaliser un deal pour que l’ancien du PSG débarque à Old Trafford. L’accord a été trouvé avec le sélectionneur américain, mais il faudrait également indemniser la Fédération américaine, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2030.

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Manchester United devra ainsi verser environ 9 millions d’euros aux Américains, et Pochettino devrait débarquer à Manchester avec son staff, toujours selon les informations de The Athletic. L’ancien international argentin, qui avait marqué les esprits lors de ses aventures à Southampton et Tottenham entre 2013 et 2019 avant de tenter sa chance à Chelsea (2023/2024), a une belle cote outre-Manche et avait vraiment envie de prendre les commandes de Manchester United depuis un moment déjà. Un intérêt réciproque, puisque les Mancuniens ont souvent pensé à lui ces dernières années lorsqu’il fallait trouver un entraîneur. Une chose est sûre, il va faire face à un sacré chantier du côté de Carrington…