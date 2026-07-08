Mercato PSG : la réponse de Monaco sur Maghnes Akliouche et Folarin Balogun

Dans le cadre de la présentation officielle de Filipe Luis, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuo, a confirmé que le club princier avait surtout comme mission de réaliser un dégraissage. « Réduire la masse salariale. Depuis que je suis arrivé ici en 2023, on a réduit la masse salariale toutes les années pour adapter le club à la crise financière de la Ligue 1. Cet été, on doit faire un travail plus important. On va devoir trouver des solutions qui ne sont pas les plus populaires qui sont pour protéger l’AS Monaco », a-t-il confié , avant d’évoquer le cas des deux stars de l’équipe courtisées par le PSG, Maghnes Akliouche et Folarin Balogun.

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« C’est normal d’avoir d’autres clubs se pencher sur les profils comme Balogun, Akliouche et Lamine (Camara). Si on a la capacité de trouver un accord juste pour Monaco, on peut avoir un accord demain. Si on n’a pas d’accord juste, on n’a pas d’accord. Ce sont des joueurs dans lesquels on croit beaucoup. Pour les joueurs, on doit trouver les bonnes conditions pour Monaco, c’est le moment d’avoir des discussions, on en a tous les jours. Il faut qu’on trouve des solutions financières, pas forcément Akliouche Balogun. Il faut trouver un bon équilibre pendant l’été au niveau des finances. C’était pareil l’été dernier, il y avait des infos disant que Maghnes allait partir. Il est resté une saison de plus et ça a été positif pour lui, il est allé en sélection et dispute la Coupe du Monde. (…) Les conversations avec les joueurs sont toujours ouvertes, mais je dois protéger Monaco. Si je dois être en conflit pour protéger Monaco, je le ferai. » C’est dit !