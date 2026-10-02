La technique du hacker Rui Pinto pour pirater les serveurs de Manchester City a été révélée

Reconnu coupable de 114 infractions financières par la Premier League, Manchester City se sait menacé depuis plusieurs années. Accusé par la PL dès 2023, le club mancunien a été plongé dans le scandale des « football leaks » bien avant. D’ailleurs, The Athletic nous rappelle que tout s’est joué un mercredi matin en janvier 2017. Tout est en effet parti d’un e-mail a priori anodin reçu par l’un des dirigeants des Cityzens ce jour-là.

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Ce haut responsable pensait recevoir un e-mail envoyé par un employé de l’UEFA. Un Courriel contenant un lien qui semblait destiné à accéder à un rapport de conformité financière. Un lien sur lequel le dirigeant cityzen a cliqué. Malheureusement pour Manchester City, ce n’était pas un employé de l’UEFA derrière la manœuvre, mais le hacker portugais Rui Pinto, dont le statut de témoin protégé va bientôt expirer. Auteur de cette tentative d’hameçonnage réussie, Pinto a ainsi pu pirater les serveurs de Manchester City et recueillir tous ces e-mails et autres documents qui ont servi à faire exploser le scandale des « football leaks ».