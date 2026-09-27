Après sa Coupe du Monde 2026 de rêve, Vozinha est en plein cauchemar !

Un été pour l’histoire. Malgré ses 40 ans, Vozinha a connu une hausse de popularité impressionnante suite à la Coupe du Monde 2026. Auteur d’un grand tournoi où il aura mis en échec le champion du monde espagnol (0-0) et sorti de multiples parades dantesques, le Cap-Verdien aura fait honneur à son pays. Seizièmes de finalistes pour leur première participation à un Mondial, les Requins Bleus auront été sensationnels. Vozinha lui a été convoité suite à ses performances. Libre après une saison du côté de Chaves en deuxième division portugaise, il avait l’embarras du choix.

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Proche de l’Inter Miami ou du RS Berkane, il a finalement rejoint le Chili en s’engageant avec Colo-Colo jusqu’en décembre prochain. Un contrat court et le début d’une nouvelle aventure pour le natif de Mindelo qui figure parmi les 10 prétendants au trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison. Remplaçant dans un premier temps derrière le jeune Gabriel Maureira (19 ans), le temps qu’il retrouve du rythme, il a été lancé contre Unión Española (3-0) en Coupe du Chili fin août. Par la suite, c’est lui qui a pris place dans les cages en championnat.

Vozinha pas sûr d’être prolongé

S’offrant un nouveau clean-sheet contre Huachipato (0-0), il a toutefois déçu contre le club de Deportes Concepción (1-1) le 13 septembre dernier. Coupable d’une mauvaise sortie sur corner, il a permis à Norman Rodríguez de marquer. Son coach Fernando Ortiz avait tenu à le défendre : « combien d’occasions a-t-il eues ? Trois, encore une fois. Ce sont des situations qui ne permettent pas de porter un jugement ou d’effectuer une analyse approfondie. Il n’a pas été vraiment mis à l’épreuve. Il devra rejouer, il retournera en équipe nationale, et nous verrons comment il revient. »

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Pas forcément la meilleure des façons de laisser son club avant de partir en sélection. Et cela s’est ressenti avec le Cap-Vert. Ce samedi contre le Mali, le Cap-Vert s’est incliné (3-1) et a loupé son départ dans un groupe où on retrouve aussi le Rwanda et le Libéria. Loupant un dégagement, Vozinha a été coupable sur le troisième but des Aigles marqué par Dorgeles Nene. Après une CAN 2025 manquée par le Cap-Vert, les Requins Bleus vont devoir vite réagir mardi contre le Rwanda sous peine d’être déjà en grand danger. Pour Vozinha, le danger n’est pas loin également.

Si en sélection sa place n’est pas encore menacée, en club, il va devoir se cramponner à sa place de titulaire. En outre, la situation contractuelle de Vozinha est particulièrement délicate. Sous contrat pendant encore trois mois, sa prolongation automatique de douze mois n’aura lieu que s’il dispute 50 % des matches depuis son arrivée. Disputant trois matchs sur neuf possibles vu que Colo Colo a joué durant la trêve internationale, il n’aura plus vraiment le droit à l’erreur. Vozinha a vu la réalité le rattraper après plusieurs semaines sur son nuage.