Chelsea - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, place à la 32e journée de la Premier League 2025/2026 avec un sacré choc entre Chelsea et Manchester City. À domicile, les Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato et Marc Cucurella en défense. Moises Caicedo et Andrey Santos composent l’entrejeu avec Cole Palmer un cran plus haut. En pointe, Joao Pedro est accompagné par Estevao et Pedro Neto.

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De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Rodri et Bernardo Silva. Devant, Erling Haaland est soutenu par Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jeremy Doku.

Les compositions

Chelsea :

Manchester City :