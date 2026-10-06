Bordeaux devrait pouvoir rejouer en championnat

Un peu de ciel bleu dans l’horizon chargé des Girondins. Une semaine après qu’un accord de vente a été conclu entre Park Bench et Gérard Lopez pour la cession du club, Bordeaux a reçu une autre bonne nouvelle. Il a passé avec succès son audition devant la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine en vue d’une réintégration en championnat de Régional 1. Le club l’a confirmé dans un communiqué ce mardi.

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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑢 𝐶𝑙𝑢𝑏 🗞️ Le FC Girondins de Bordeaux a été auditionné ce mardi par la commission de contrôle de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine afin d’évoquer le projet de reprise du Club et le financement du budget de la saison à venir. La suite après cette publicité La commission a rendu un avis positif à la possible évolution en Régional 1. Cet avis doit désormais être entériné par le Comité directeur de la Ligue ce jeudi. #AllezBordeaux— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 6, 2026

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Le fonds d’investissement anglo-américain a apporté les garanties nécessaires pour assumer le budget de la saison, notamment le versement des salaires et la capacité à régler les charges. Il faut désormais que le Comité directeur de la Ligue confirme cette nouvelle. Après avoir obtenu un report de ses premiers matchs de championnat, le club au scapulaire pourrait retrouver la compétition à l’occasion de la 5e journée et un déplacement à Bayonne. Fin septembre, il y avait eu l’élimination au 4e tour de Coupe de France face à Angoulême.