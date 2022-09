OM : Mattéo Guendouzi et l'importance du turnover

Alors que l'OM a entamé une incroyable série de 7 matchs en 21 jours et que la campagne 2022-2023 de Ligue des champions va démarrer cette semaine avec un déplacement à Tottenham pour les Marseillais, les joueurs d'Igor Tudor sont allés chercher la victoire à Auxerre ce samedi (2-0), dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1. Mattéo Guendouzi, interrogé au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, a insisté sur l'importance du turnover effectué par l'entraîneur de l'OM.

« On enchaîne tous les trois jours, avec le match de Ligue des champions qui approche mercredi. C'est important que tout le monde puisse jouer. On aligne encore une victoire, on fait un très bon début de championnat, c'est de bon augure pour la suite. On a pu voir qu'on change 4 ou 5 joueurs, mais que l'équipe a été encore performante ce soir, c'est très intéressant. Le coach demande beaucoup d'intensité, c'est important d'avoir beaucoup de joueurs frais à l'entame du match. On a recruté beaucoup de joueurs de qualité pendant le mercato, on a un groupe plus étoffé, avec de très bons joueurs, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une très bonne saison. »