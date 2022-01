Liga : Antoine Griezmann déclare sa flamme à l’Atlético

Interrogé ce samedi par le site allemand Transfertmarkt, l’attaquant de l’Atletico Madrid Antoine Griezmann est revenu sur son retour dans la capitale espagnol après son passage raté au FC Barcelone. Le Français a redit son attachement pour l'Atlético et Diego Simeone et il a expliqué pourquoi il voulait revenir dans le club Rojiblanco.

« La vérité c’est que j’ai bien joué à la Real Sociedad, mais j'ai grandi à l’Atleti de manière sportive et privée, avec ma femme et mes enfants, ça m'a aidés à me détendre et à profiter. Ensuite, je suis allé à Barcelone, au vu des circonstances, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. C’est pourquoi je voulais revenir jouer pour Cholo (Diego Simeone) et Atletico. C’est ce que je voulais le plus, et la vérité est que j’aime vraiment cet endroit, et j’espère pouvoir continuer comme ça. » a expliqué l’attaquant de 30 ans. Depuis son retour à Madrid, l’international tricolore a joué 21 matchs et inscrit 7 buts avec le maillot des Colchoneros.