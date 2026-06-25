Turquie : Montella en guerre contre les médias

C’est l’un des plus gros crashs de ce Mondial 2026. La Turquie est d’ores et déjà éliminée de la Coupe du Monde, après deux défaites en deux matches. Une désillusion totale pour la sélection coachée par Vincenzo Montella, qui prend très cher dans les médias turcs. Alors que son équipe va affronter les Etats-Unis cette nuit, il a tenu à répondre aux nombreuses attaques dont il est l’objet, en débutant sa conférence de presse par un laïus contre les journalistes turcs.

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Puis il a assuré qu’il ne quitterait pas son poste. « Je ne démissionne pas et je n’abandonne pas. J’ai toujours autant d’envie, d’énergie, d’enthousiasme et une détermination sans faille, sans oublier le soutien de la Fédération. Si certains veulent que je me retire, qu’ils l’acceptent : cela n’arrivera pas », a-t-il lancé.