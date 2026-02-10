Le Paris FC libère Nouha Dicko

Arrivé au Paris FC en janvier 2024, Nouha Dicko n’entrait plus dans les plans de Stéphane Gilli pour cette saison 2025-2026. L’international malien (3 sélections) n’a disputé que 66 minutes en huit rencontres de Ligue 1 cette saison pour un seul petit but et une passe décisive. Le club francilien et l’avant-centre de 33 ans ont trouvé un accord pour la libération de son contrat, ce mardi.

La suite après cette publicité

« Le Paris FC annonce avoir trouvé un accord avec son attaquant Nouha Dicko pour une résiliation anticipée de son contrat. Arrivé au Paris FC à l’hiver 2024, Nouha Dicko a disputé 58 matchs sous le maillot parisien, participant à la montée historique du club en Ligue 1 McDonald’s. Le Paris FC remercie chaleureusement Nouha pour son investissement sans faille et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière », a communiqué le club parisien.