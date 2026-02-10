Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

Le Paris FC libère Nouha Dicko

Par Kevin Massampu
1 min.
Paris FC logo @Maxppp

Arrivé au Paris FC en janvier 2024, Nouha Dicko n’entrait plus dans les plans de Stéphane Gilli pour cette saison 2025-2026. L’international malien (3 sélections) n’a disputé que 66 minutes en huit rencontres de Ligue 1 cette saison pour un seul petit but et une passe décisive. Le club francilien et l’avant-centre de 33 ans ont trouvé un accord pour la libération de son contrat, ce mardi.

La suite après cette publicité

« Le Paris FC annonce avoir trouvé un accord avec son attaquant Nouha Dicko pour une résiliation anticipée de son contrat. Arrivé au Paris FC à l’hiver 2024, Nouha Dicko a disputé 58 matchs sous le maillot parisien, participant à la montée historique du club en Ligue 1 McDonald’s. Le Paris FC remercie chaleureusement Nouha pour son investissement sans faille et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière », a communiqué le club parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Nouha Dicko

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Nouha Dicko Nouha Dicko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier