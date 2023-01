PL : Gary Neville voit Manchester City champion

La suite après cette publicité

Arsenal a actuellement cinq points d’avance sur Manchester City, un match en retard et surclasse la plupart des équipes qui se dressent face à elle. Une situation qui met les Gunners dans une position de favori pour décrocher le titre… Pas selon Gary Neville. La légende de Manchester United ne croit pas à un triomphe des hommes de Mikel Arteta en fin de saison et voit les Citizens soulever le trophée de nouveau.

« Je ne les vois pas gagner la Premier League », a affirmé Neville à Sky Sports. « Je pense qu’à un moment de la saison, Arsenal va perdre un ou deux matches et City sera juste sur leurs épaules et cela deviendra très difficile pour eux (…). Mais ils peuvent gagner la Ligue et, pour être honnête avec vous, je pense qu’ils n’en sont pas près (…). Je n’arrive pas à croire qu’ils soient en lice. Le fait qu’ils soient en train de batailler pour gagner le championnat est incroyable, donc ce n’est pas une chose négative pour moi de dire ça. » Aux partenaires de Martin Ødegaard de faire démentir l’ancien coach de Valence.

À lire

Man City : Pep Guardiola tacle ses détracteurs