Zinedine Zidane encensé par un ex du Real Madrid

Annoncé sur le banc de l’équipe de France après le départ de Didier Deschamps à l’été 2026, Zinedine Zidane (53 ans) fait rêver une partie des supporters du Real Madrid. Certains aimeraient qu’il revienne pour remplacer Xabi Alonso qui ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire. Ce qui n’était pas forcément le cas de Zizou, même si certains éléments étaient mécontents de leur temps de jeu.

Ce mercredi, Kiko Casilla (39 ans), ancien de la Casa Blanca, a été interrogé sur son ancien coach dans l’émission El Chiringuito. « Zidane a une aura, une personnalité. À mon époque, tous les grands joueurs le respectaient énormément. Quand les joueurs respectent un entraîneur comme lui, l’équipe a beaucoup d’atouts. Grâce à lui, grâce à ce qu’il transmet et grâce à la façon dont il nous traitait. Il essayait de donner à chacun le plus de temps de jeu possible. J’ai joué 19 matches comme remplaçant. Il s’efforçait toujours de satisfaire tout le monde. Il prend grand soin des remplaçants. Il nous motive, nous conseille et nous encourage.» ZZ appréciera.