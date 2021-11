CdF : Valenciennes s'impose à Tourcoing, le Paris FC se fait peur contre Sedan

Le septième tour de la Coupe de France se poursuivait ce dimanche. Valenciennes, 17e de Ligue 2, se déplaçait sur la pelouse de Tourcoing, pensionnaire de Régional 1. Accrochés en première mi-temps, les Valenciennois prenaient finalement l'avantage en seconde période, tout d'abord grâce à Hamache (0-1, 58e), avant de faire le break quelques minutes plus par l'intermédiaire de Sidibe (0-2, 67e) et accèdent ainsi au tour suivant.

La suite après cette publicité

Un autre club de Ligue 2, le Paris FC (6e), allait pour sa part défier Sedan, qui évolue en National. Et ce sont les Sedanais qui s'illustraient les premiers. Colin ouvrait le score dès la neuvième minute, mais les Parisiens réagissaient rapidement et Diakite remettait les deux équipes à égalité (1-1, 25e). Au retour des vestiaires, Sedan repassait devant grâce à une réalisation de Geran (2-1, 52e), mais voyait une nouvelle fois le Paris FC revenir au score après le but de Caddy (2-2, 76e). Il fallait finalement attendre la séance de tirs au but pour départager les deux formations et voir les Parisiens s'imposer (5 t.a.b à 3).

Le calendrier complet de la Coupe de France