Strasbourg va piquer un attaquant au LOSC

Quand on parle mercato à Strasbourg, on pense surtout aux échanges avec la maison mère, Chelsea. Mais les Alsaciens savent également recruter en Ligue 1. L’Equipe affirme d’ailleurs que le RCSA va chiper un jeune talent du LOSC.

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Le quotidien sportif assure en effet que Strasbourg va recruter l’attaquant Kingsley Olufade. Âgé de 18 ans, le natif de Lille va signer son premier contrat professionnel chez les pensionnaires de la Meinau. Cette saison, Olufade a marqué 6 buts en 16 matches avec les U19 lillois.