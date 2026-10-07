Arsenal proche de prolonger Declan Rice

Nouvelle prolongation en vue pour Arsenal. Aprés avoir annoncé l’extension du bail de son coach Mikel Arteta aujourd’hui, le club du nord de Londres essaye de sécuriser un nouvel élément central de son projet. Comme le dévoile la BBC, Declan Rice est sur le point d’étendre son contrat.

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Alors qu’il est engagé jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain de 27 ans est en pleines négociations pour signer un nouveau bail et un accord serait proche. Arsenal semble prêt à faire des efforts financiers en le faisant passer de 240 000 livres sterling à 350 000 livres sterling par semaine. Des émoluments proches de ceux que touche Bukayo Saka.