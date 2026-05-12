Real Madrid : la réaction mystérieuse de Casillas face à Perez

Le malaise autour du Real Madrid continue de faire réagir. Quelques minutes après la séquence tendue entre Florentino Pérez et plusieurs journalistes espagnols, Iker Casillas a publié un message énigmatique sur son compte X. L’ancien capitaine merengue s’est contenté d’un sobre emoji désabusé, posté sans commentaire supplémentaire, mais qui n’a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux.

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Un message minimaliste qui a rapidement été interprété comme une réaction au climat explosif ayant entouré la prise de parole du président madrilène. Très attaché à l’image du club, Iker Casillas n’a pas développé sa pensée, mais cette publication intervient dans un contexte particulièrement tendu autour du Real Madrid, secoué par les critiques médiatiques et les nombreuses interrogations sur sa gestion sportive ces dernières semaines.