Arsenal : des billets vendus plus de 60 000€

Actuellement leader de Premier League avec 8 points d’avance sur son dauphin Manchester City (avec un match de plus), Arsenal pourrait bien reconnaître l’ivresse du succès, 19 ans après son dernier titre de champion d’Angleterre glané par les Invincibles. Mais pour le vivre de l’intérieur, mieux avoir un bon pécule de côté.

La suite après cette publicité

En effet, si l’engouement et l’effervescence flottent actuellement autour de ce possible sacre à l’issue de la saison, cela rejaillit inévitablement sur le prix des places qui atteignent des sommes astronomiques. Le tabloïd The Sun rapporte ce jeudi que des billets pour l’ultime rencontre de Premier League d’Arsenal, à l’Emirates, face à Wolverhampton, le 28 mai prochain, ont déjà été vendus entre 28 000 et 60 000€ l’unité. Ces dernières semaines, plus de 100 000 bots avaient été bloqués de la billetterie du site, suspectés d’activité de rabattage suspectes.

À lire

JT Foot Mercato : le plan d’Arsenal pour continuer à régner sur Angleterre